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/ ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Kellner Holly Thomas
Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungssanitäter und verletzte Personen.
In Vorderstoder kam für einen 62-jährigen Arbeiter nach einem Baumsturz jede Hilfe zu spät.
Vorderstoder
10/08/2026
Tragisch

Tödlicher Forstunfall: 62-Jähriger von Baum erschlagen

Ein 62-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag in Vorderstoder (OÖ) von einem umstürzenden Baum getroffen. Trotz des raschen Eintreffens der Rettungskräfte kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(152 Wörter)
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Ein tragisches Unglück hat sich am späten Nachmittag des 9. August 2026 im oberösterreichischen Vorderstoder ereignet: Gegen 16.20 Uhr war ein 62-jähriger Mann gemeinsam mit mehreren Personen mit Holzschneidearbeiten in einem Waldstück beschäftigt. Der Mann bediente eine Funk-Seilwinde, um bereits gefällte Bäume im steilen Gelände talwärts zu ziehen.

Verkeilter Baum löste sich überraschend

In unmittelbarer Nähe des 62-Jährigen standen zu diesem Zeitpunkt noch zwei bereits vom Stamm getrennte Bäume. Aufgrund der enormen Dichte des Waldes waren diese jedoch hängengeblieben und noch nicht zu Boden gefallen. Als der Mann einen anderen Stamm mit der Seilwinde zog, löste sich plötzlich einer der verkeilten Bäume und traf den 62-Jährigen. Die anwesenden Arbeitskollegen setzten die Rettungskette in Gang. “ Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen“, so die Polizei.

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