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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr bei Nacht.
Zwölf Feuerwehren standen bei dem nächtlichen Brand im Pflegeheim im Einsatz.
Ternberg
10/08/2026
In der Nacht

Großeinsatz: Pflegerin holt Bewohnerin aus Flammen

In einem Alten- und Pflegeheim in Ternberg (OÖ): Eine Pflegerin reagierte blitzschnell und rettete eine Bewohnerin aus einem brennenden Zimmer. Zwölf Feuerwehren mussten den betroffenen Trakt evakuieren.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)
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In der Nacht auf Montag, den 10. August 2026, brach gegen 22.36 Uhr in einem Alten- und Pflegeheim in Ternberg ein Feuer aus. Der Brand im zweiten Obergeschoss führte innerhalb kürzester Zeit zu einer massiven Rauchentwicklung. Dass Schlimmeres verhindert werden konnte, ist dem mutigen Einsatz einer Mitarbeiterin zu verdanken: Wie mehrere Medien berichten, bemerkte sie das Feuer rechtzeitig und rettete eine Heimbewohnerin direkt aus dem brennenden Zimmer.

Pflegerin und Bewohnerin im Krankenhaus

Sowohl die Pflegerin als auch die gerettete Bewohnerin atmeten bei der Rettungsaktion Rauchgase ein. Beide wurden nach der Erstversorgung vor Ort zur medizinischen Behandlung in das Krankenhaus Steyr gebracht. Aufgrund des dichten Qualms mussten elf weitere Senioren aus dem gefährdeten Bereich in sichere Gebäudeteile verlegt werden. Insgesamt rückten zwölf Feuerwehren aus Ternberg und der umliegenden Region an. Der Brand konnte gelöscht werden.

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