Vorsicht: Hier darfst du ab heute nicht mehr grillen

Die Stadt Linz (OÖ) greift durch und erlässt ab dem heutigen Montag, 10. August, ein vorübergehendes Grillverbot an öffentlichen Plätzen. Grund ist die extrem hohe Brandgefahr.

Die anhaltend hohe Hitze und die fehlenden Niederschläge hinterlassen Spuren in Oberösterreich. Um das Risiko von Flächen- und Waldbränden in den städtischen Naherholungsgebieten zu minimieren, gilt ab dem heutigen Montag, 10. August, ein vorübergehendes Grillverbot auf öffentlichen Flächen der Stadt Linz. Betroffen von der Maßnahme sind insbesondere die stark frequentierten Grillzonen am Pichlinger See sowie am Jaukerbach. Das Verbot ist vorerst auf 14 Tage angesetzt.

Appell an die Bevölkerung & Kontrollen vor Ort

Entsprechende Hinweistafeln wurden an den Standorten bereits montiert. Zudem wird der Linzer Ordnungsdienst in den kommenden Tagen verstärkt Präsenz zeigen und die Einhaltung der Verordnung kontrollieren. „Die anhaltende Hitze und Trockenheit erhöhen die Brandgefahr deutlich. Deshalb setzen wir diese vorübergehende Maßnahme und appellieren an die Bevölkerung, verantwortungsvoll zu handeln und das Grillverbot zu beachten“, betont Liegenschaftsreferentin und Vizebürgermeisterin Merima Zukan.