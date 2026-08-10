Quad-Unfall: 30-Jähriger landete im Straßengraben – schwer verletzt

Ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt kam mit seinem Quad von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Er musste per Notarzthubschrauber geflogen werden.

In der Nacht auf Montag, den 10. August 2026, kam es im Gemeindegebiet von Liebenau (Bezirk Freistadt/OÖ) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 23.20 Uhr war ein 30-Jähriger mit seinem Quad auf der L1443 unterwegs. „Er kam aus bisher unbekannter Ursache plötzlich rechts von der Fahrbahn ab und im dortigen Straßengraben zum Liegen“, so die Polizei. „Der Mann wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen“.