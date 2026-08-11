Mit 3,08 Promille am Steuer: Polizei stoppt Schlangenlinien-Fahrer

Eine anonyme Anzeige führte die Polizei am Sonntag zu einem Schlangenlinien-Fahrer auf der B3. Bei der Kontrolle staunten selbst die Beamten: Der Alkotest zeigte mehr als drei Promille.

Mit 3,08 Promille war ein 54-Jähriger auf der B3 unterwegs. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab.

Mit 3,08 Promille war ein 54-Jähriger auf der B3 unterwegs. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab.

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntag im Bezirk Amstetten einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 54-Jährige war mit seinem Wagen in Schlangenlinien unterwegs – ein Alkotest brachte schließlich ein erschreckendes Ergebnis.

Anonyme Anzeige alarmiert Polizei

Gegen 15.05 Uhr ging bei der Polizei eine anonyme Meldung ein. Demnach soll ein weißer Pkw auf der B3 in Richtung Grein in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Eine Streife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später auf der Donaubrücke in Richtung Kollmitzberg ausfindig machen. Die Beamten nahmen die Nachfahrt auf und hielten den Wagen schließlich an.

Mehr als drei Promille

Am Steuer saß ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten. Ein Alkotest ergab einen Wert von 3,08 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.