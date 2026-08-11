Aus Gefängnis geflohen: Junger Häftling (16) soll 19 Straftaten begangen haben

Ein 16-Jähriger nutzte im Juni einen eintägigen Haftausgang zur Flucht. Gemeinsam mit einem 21-Jährigen soll er anschließend zahlreiche Eigentumsdelikte in Oberösterreich begangen haben.

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf soll während einer Flucht aus der Haft insgesamt 19 Straftaten begangen haben. Der Jugendliche verbüßte in der Justizanstalt Innsbruck eine mehrjährige Haftstrafe und nutzte am 19. Juni 2026 einen eintägigen Haftausgang zur Flucht. Gemeinsam mit einem 21-jährigen Bekannten aus dem Bezirk Perg soll er anschließend zahlreiche Eigentumsdelikte begangen haben. Die Taten ereigneten sich laut Polizei in den Bezirken Amstetten, Perg, Freistadt und Urfahr-Umgebung.

19 Straftaten nachgewiesen

Den beiden Hauptbeschuldigten können laut den bisherigen Ermittlungen insgesamt 19 Straftaten nachgewiesen werden. Die Delikte soll das Duo teilweise gemeinsam, teilweise auch getrennt voneinander begangen haben. Die Flucht des Jugendlichen dauerte schließlich mehrere Wochen. Am 25. Juli waren die beiden Haupttäter gemeinsam mit drei weiteren Jugendlichen in einem gestohlenen Auto unterwegs.

Fluchtfahrzeug bleibt nach Panne liegen

Die Gruppe fuhr mit dem gestohlenen Fahrzeug auf der S10 in Richtung Freistadt. Im Gemeindegebiet von Kefermarkt kam es jedoch zu einer Panne. Die fünf Personen mussten den Wagen zurücklassen. Die Polizei leitete daraufhin umgehend eine Fahndung ein. Gegen 22 Uhr konnten die beiden Haupttäter schließlich festgenommen werden. Die drei jugendlichen vermeintlichen Mittäter wurden ebenfalls angehalten, jedoch auf freiem Fuß angezeigt.

Zwei Haupttäter in Justizanstalten

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurden der 16-Jährige und der 21-Jährige am 26. Juli in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Mittlerweile wurde der Jugendliche wieder in die Justizanstalt Innsbruck überstellt. Der 21-jährige rumänische Staatsbürger befindet sich derzeit in der Justizanstalt St. Pölten in Untersuchungshaft. Für die Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 18:09 Uhr aktualisiert