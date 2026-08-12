Gestohlenen Schmuck in Socken versteckt: Pfleger landet in Haft

Im Bezirk Wels-Land alarmierte eine 79-Jährige die Polizei: Der Pfleger ihres Mannes soll Schmuck gestohlen haben. Bei der Kontrolle machten die Beamten einen Fund in seinem Rucksack.

Am Montag, dem 10. August 2026 , verständigte eine 79-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land die Polizei. Der Grund war ein Diebstahlsverdacht gegen den Pfleger ihres 82-jährigen Mannes. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich berichtet: „Eine 79-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land alarmierte am 10. August 2026 die Polizei und gab an, dass der 23-jährige slowakische Pfleger ihres 82-jährigen Mannes Schmuckbestände bei ihnen zu Hause gestohlen haben soll.“

Fund im Rucksack

Die Polizisten sahen daraufhin beim 23-Jährigen nach und wurden in seinem Rucksack fündig. „Bei der Nachschau konnten die Polizisten im Rucksack des 23-Jährigen diversen Schmuck der Familie vorfinden“, heißt es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Besonders auffällig war, wie der Schmuck verstaut war. Die Polizei erklärt dazu: „Diesen hatte der Mann in seine Socken eingewickelt.“ Nach dem Fund nahmen die Beamten den 23-jährigen Slowaken fest. Anschließend wurde der Mann von der Polizei einvernommen. Danach erfolgte eine Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft.

In Justizanstalt

Für den Pfleger endete der Einsatz schließlich in Haft. „Der Slowake wurde festgenommen und nach der Einvernahme nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels eingeliefert“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.