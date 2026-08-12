Führerschein erst seit Juli: 17-Jähriger mit 158 km/h erwischt

Erst Ende Juli hatte ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Eferding seine Führerscheinprüfung bestanden. Am Mittwoch wurde er in Straßham mit 158 statt erlaubten 100 km/h gemessen - der vorläufige Führerschein war damit wieder weg.

Polizisten führten am Mittwoch, dem 12. August 2026, im Gemeindegebiet von Straßham (Oberösterreich) entlang der B133 Lasermessungen durch. Gegen 8.45 Uhr fiel den Beamten ein Auto auf, das gerade einen anderen Wagen überholte. Anschließend näherte es sich mit hoher Geschwindigkeit der Messstelle. Das Lasergerät zeigte 158 km/h an. Erlaubt waren dort 100 km/h.

Polizei hält Auto an

Wegen der gemessenen Geschwindigkeit hielten die Polizisten das Auto an. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Eferding hinter dem Steuer saß. Damit nahm die Kontrolle eine besondere Wendung: Der junge Lenker hatte seinen Führerschein noch nicht lange.

Prüfung erst Ende Juli

Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt, hatte der 17-Jährige seine Führerscheinprüfung erst Ende Juli 2026 abgelegt. Er war somit mit einem vorläufigen Führerschein unterwegs. Nur wenige Wochen nach der Prüfung wurde ihm dieser nun bereits wieder abgenommen. Aufgrund der Geschwindigkeitsüberschreitung nahmen die Beamten dem 17-Jährigen den vorläufigen Führerschein noch an Ort und Stelle ab.