Illegales Straßenrennen und 162 km/h: Raser-Nacht in Oberösterreich

In Marchtrenk und Leonding zog die Polizei in der Nacht auf den 13. August gleich vier Lenker aus dem Verkehr. Auf der A25 wurden bis zu 162 km/h statt 80 gemessen, auf der B1 stoppte die Polizei ein illegales Straßenrennen.

Auf der A25 bei Marchtrenk war ein 27-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag (13. August) deutlich zu schnell unterwegs. Eine Streife der Autobahnpolizei führte gegen 23 Uhr im Baustellenbereich Lasermessungen durch. Dabei wurde der britische Staatsangehörige mit 162 km/h gemessen – erlaubt waren dort 80 km/h. Für ihn war die Fahrt damit vorerst zu Ende: Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

Nächster Raser folgt

Doch bei diesem Temposünder blieb es nicht. Kurze Zeit später geriet im selben Bereich ein weiterer Autofahrer ins Visier der Polizei. Der Lenker aus Rumänien wurde mit 158 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. Auch ihm nahm die Polizei den Führerschein vorläufig ab, beide Lenker werden angezeigt.

Rennen auf der B1

Während auf der A25 die Laser liefen, wurde auch in Leonding aufs Tempo geschaut. Bei einem Verkehrsschwerpunkt auf der B1 Salzburger Straße stoppte die Polizei zwei Lenker bei einem illegalen Straßenrennen. Bei der Nachfahrt stellte die Polizeistreife Geschwindigkeiten von bis zu 145 km/h fest, obwohl nur 70 km/h erlaubt waren. Am Steuer saßen eine 23-jährige afghanische Staatsangehörige aus Linz und ein 18-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Linz-Land.

Vier Anzeigen

Auch für die beiden Teilnehmer des Straßenrennens hieß es schließlich: Führerschein vorläufig weg. Beide werden angezeigt. Damit zog die Polizei in derselben Nacht insgesamt vier Lenker aus dem Verkehr, denen der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.