Fahndung: 24-Jähriger mitten in Linz mit Messer attackiert

In der Linzer Innenstadt wurde ein 24-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag mit einem Messer verletzt. Der Täter konnte flüchten, eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

In der Nacht auf den 13. August 2026 kam es in der Linzer Innenstadt (Oberösterreich) zu einem Messerangriff auf einen 24-Jährigen türkischen Staatsangehörigen. Die Polizei wurde gegen 2.15 Uhr zur Landstraße im Bereich des Volksgartens geordert und konnte dort den Verletzten unter einem Baum sitzend vorfinden. Der Mann wurde von der Rettung unter notärztlicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht. Der Täter war nicht mehr vor Ort. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Das Kriminalreferat hat die Ermittlungen übernommen.