Modellflieger stürzt ab und löst Waldbrand aus: 1.000 Quadratmeter in Flammen

Am Vormittag des 13. August 2026 stürzte ein Modellflieger in einem Waldgebiet in Pregarten (Oberösterreich) ab und löste einen Brand aus. Ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt meldete den Absturz via Notruf. Als die Einsatzkräfte gegen 9.50 Uhr an der Örtlichkeit eintrafen, konnten sie bereits eine dichte Rauchsäule in dem betroffenen Waldgebiet wahrnehmen. Die umliegenden freiwilligen Feuerwehren konnten den Brand löschen. Es sind etwa 1000 Quadratmeter landwirtschaftliches Forstgebiet abgebrannt.