Nach Einreise nach Österreich: 41-Jähriger festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei einen 41-Jährigen in Grieskirchen (Oberösterreich) festgenommen. Er soll unter anderem einen bewaffneten Raubüberfall auf ein Wettlokal in Wels verübt haben.

Gegen einen 41-jährigen türkischen Staatsbürger aus dem Bezirk Grieskirchen lag eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wels vor. Daraufhin nahm das Landeskriminalamt Oberösterreich Zielfahndungsermittlungen nach dem Mann auf. Ihm werden mehrere Straftaten vorgeworfen. Der 41-Jährige steht im Verdacht, am 14. Jänner 2024 einen bewaffneten Raubüberfall auf ein Wettlokal in Wels verübt zu haben. Doch damit enden die Vorwürfe nicht. Zwischen Juli 2024 und Mai 2025 soll er zudem mehrere weitere Delikte begangen haben. Diese werden laut Polizei als schwerer gewerbsmäßiger Betrug sowie Untreue gewertet.

In die Schweiz geflüchtet

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der Gesuchte in die Schweiz abgesetzt hatte. Die Zielfahnder setzten ihre Ermittlungen fort. Schließlich konnten sie feststellen, dass der 41-Jährige in der Nacht auf den 13. August 2026 wieder nach Österreich eingereist war.

In Grieskirchen klickten schließlich die Handschellen

Danach gelang es den Ermittlern, seinen Aufenthaltsort in der Stadt Grieskirchen auszuforschen. Dort trafen sie den 41-Jährigen schließlich an und nahmen ihn fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der Mann in die Justizanstalt Wels eingeliefert, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.