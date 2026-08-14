Raketenbatterie dürfte Wiesenbrand in Oberösterreich ausgelöst haben

Im Bezirk Perg rückten Polizei und Feuerwehr am Donnerstagabend zu einem Wiesenbrand aus. Ausgelöst worden sein dürfte das Feuer durch eine Raketenbatterie, die ein Jugendlicher auf der Wiese zündete.

Am Donnerstag, dem 13. August 2026, gegen 23.05 Uhr wurde die Polizei zu einem Wiesenbrand im Bezirk Perg (Oberösterreich) gerufen. Laut Angaben von Zeugen soll das Feuer durch Jugendliche ausgelöst worden sein. Als die Polizei eintraf, waren bereits Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit Fahrzeugen vor Ort. Sie hatten zu diesem Zeitpunkt schon mit den Löscharbeiten begonnen.

Feuer rasch gelöscht

Durch den schnellen Einsatz konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr löschte die Flammen schließlich vollständig. Wie groß die betroffene Fläche war, geht aus den Angaben der Polizei nicht hervor. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es derzeit noch keine Angaben. Nach bisherigen Erkenntnissen hantierte ein Jugendlicher auf der Wiese mit einem pyrotechnischen Gegenstand. Dabei soll es sich um eine sogenannte Raketenbatterie gehandelt haben. Der Jugendliche zündete diese auf der Wiese. Dadurch dürfte laut Polizei der Wiesenbrand ausgelöst worden sein.

Polizei ermittelt

Im Zuge der Erhebungen konnte ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung als mutmaßlicher Verursacher identifiziert werden. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich erklärt dazu: „Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung konnte als mutmaßlicher Verursacher identifiziert werden.“ Die Ermittlungen sind damit noch nicht abgeschlossen. Vor allem die Höhe des entstandenen Sachschadens wird noch erhoben.