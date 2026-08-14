Am Moderstein: Granate aus Zweitem Weltkrieg auf 2.100 Metern gesprengt

Die Granate wurde bereits am Donnerstag, 13. August, südlich des Modersteins entdeckt. Sie lag in weglosem Gelände auf rund 2.100 Metern Seehöhe. Der Finder hielt die GPS-Koordinaten der Fundstelle fest. Dadurch konnte das Kriegsrelikt am nächsten Tag rasch wieder lokalisiert werden. Am heutigen Freitag, 14. August, rückten zwei Beamte des Entminungsdienstes zu der Fundstelle aus. Gegen 10 Uhr sollte die rund zehn Zentimeter große Granate aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt werden. Der Einsatzort stellte die Beteiligten allerdings vor eine besondere Herausforderung, da das Gelände war nur schwer zugänglich.

Hilfe aus der Luft

Deshalb unterstützte die Crew des Polizeihubschraubers „Libelle Quebec“ aus Hörsching den Einsatz. Auch ein Beamter der Alpinen Einsatzgruppe Gmunden war vor Ort. So konnten die Einsatzkräfte die Fundstelle im alpinen Gelände erreichen. Anschließend übernahm der Entminungsdienst die weitere Arbeit. Die rund zehn Zentimeter große Granate wurde schließlich kontrolliert gesprengt. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich konnte die Sprengung erfolgreich durchgeführt werden.