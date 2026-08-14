Brutaler Raubüberfall in Linzer Park: Drei Männer attackieren 25-Jährigen

Brutaler Überfall in einem Linzer Park: Ein 25-Jähriger wurde von drei unbekannten Männern attackiert und verletzt. Die Täter erbeuteten seinen Rucksack und sein Handy.

Ein 25-Jähriger ist am Freitagmorgen in einem Linzer Park Opfer eines Raubüberfalls geworden. Drei bislang unbekannte Männer sollen ihn angegriffen und verletzt haben. Anschließend fehlten sein Rucksack und sein Mobiltelefon.

Schlag gegen Kopf bekommen

Gegen 7.45 Uhr wurde die Polizei zu einem Park im Bereich der Karl-Steiger-Straße gerufen. Der verletzte Linzer gab gegenüber den Beamten an, sich am Morgen zum Sonnenaufgang im Park aufgehalten zu haben. Dort habe er plötzlich einen Schlag gegen den Kopf bekommen. Der 25-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und wurde nach eigenen Angaben von drei Männern attackiert. Er versuchte noch, sich gegen die Angreifer zu wehren.

Mann erlitt Stichverletzung am Bein

Bei dem Überfall erlitt der Mann unter anderem eine Schnitt- beziehungsweise Stichverletzung am rechten Bein. Womit ihm diese zugefügt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Nach der Attacke bemerkte der 25-Jährige, dass sein Rucksack und sein Mobiltelefon fehlten. Im Rucksack befanden sich laut Polizei unter anderem Pfandflaschen. Die Rettung versorgte den Verletzten zunächst vor Ort und brachte ihn anschließend in den Med Campus III. Aufgrund der Dunkelheit konnte der 25-Jährige keine genaueren Angaben zum Aussehen der drei Angreifer machen. Die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern und zum genauen Ablauf des Überfalls laufen.