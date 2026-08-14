Traktoranhänger kippt auf Auto: Frau und drei Kinder verletzt

Schwerer Unfall auf der B125: Ein mit Silomais beladener Traktoranhänger kippte auf die Gegenfahrbahn und traf ein Auto. Eine Frau und drei kleine Kinder wurden verletzt.

Ein Traktoranhänger kippte auf die Gegenfahrbahn und traf ein entgegenkommendes Auto. Eine Frau und drei Kinder wurden verletzt.

Ein Traktoranhänger kippte auf die Gegenfahrbahn und traf ein entgegenkommendes Auto. Eine Frau und drei Kinder wurden verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag auf der B125 im Bereich Freistadt (Oberösterreich) ereignet. Ein Traktoranhänger kippte auf die Gegenfahrbahn und traf ein entgegenkommendes Auto. Eine Frau und drei Kinder wurden verletzt.

Anhänger stürzt auf Gegenfahrbahn

Der Unfall passierte am 14. August gegen 9.35 Uhr. Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt war mit einem Traktor samt Anhänger, der mit Silomais beladen war, von Neumarkt in Richtung Freistadt unterwegs. Vor einer Rechtskurve bremste der Jugendliche ab. Dabei dürften die Räder des Anhängers blockiert haben. In weiterer Folge geriet der Anhänger ins Kippen und fiel auf die Gegenfahrbahn.

Auto von Ladung getroffen

Auf der Gegenfahrbahn war eine 43-jährige Frau aus dem Bezirk Freistadt mit drei Kindern im Alter von sieben, drei und einem Jahr unterwegs. Als sie den umstürzenden Anhänger bemerkte, leitete sie eine Vollbremsung ein. Trotzdem wurde das Fahrzeug von der Ladung erfasst und rund 50 Meter zurückgeschoben. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus.

Vier Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Die 43-Jährige und die drei Kinder wurden vom Roten Kreuz sowie einem Notarzt erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in den Neuromed Campus nach Linz gebracht. Die durchgeführten Alkoholtests bei beiden Fahrzeuglenkern verliefen negativ.