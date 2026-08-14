Frau nach Messerattacke in Lebensgefahr: Partner festgenommen

Eine Frau ist am Freitag bei einer Messerattacke in Mettmach lebensgefährlich verletzt worden. Ihr Partner wurde festgenommen. Die Ermittlungen laufen.

In Mettmach im Bezirk Ried im Innkreis ist es am Freitag zu einer Messerattacke gekommen.

In Mettmach im Bezirk Ried im Innkreis ist es am Freitag zu einer Messerattacke gekommen.

Ein dramatischer Fall beschäftigt am Freitag die Polizei in der Ortschaft Mettmach im Bezirk Ried im Innkreis in Oberösterreich. Eine Frau wurde bei einer mutmaßlichen Messerattacke lebensgefährlich verletzt.

Ermittlungen laufen

Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurde nach ersten Informationen der Partner der Frau festgenommen. Was genau passiert ist und welche Hintergründe zu der Attacke geführt haben könnten, war am Freitagnachmittag noch Gegenstand der Ermittlungen. Nähere Inforamtionen folgen.