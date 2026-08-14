Schwer verletzt vor Ex geflüchtet: Helfer verhindern weitere Attacke

Ein Streit zwischen einem 37-Jährigen und seiner Ex-Partnerin ist am Freitagmorgen eskaliert. Der Mann soll mehrfach mit einem Messer auf die 30-Jährige eingestochen haben. Nun wurden neue Details bekannt.

Trotz ihrer schweren Verletzungen gelang es der 30-Jährigen, aus der Wohnung zu flüchten und einen Nachbarort zu erreichen.

Trotz ihrer schweren Verletzungen gelang es der 30-Jährigen, aus der Wohnung zu flüchten und einen Nachbarort zu erreichen.

Ein 37-Jähriger soll am Freitagmorgen in Mettmach (Bezirk Ried im Innkreis) seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Küchenmesser schwer verletzt haben, 5 Minuten berichtete. Nun wurden neue Details zu dem Fall bekannt. Die 30-Jährige konnte flüchten, wurde dabei jedoch von dem Mann verfolgt. Zwei Verkehrsteilnehmer kamen ihr schließlich zu Hilfe.

Mehrfach auf Frau eingestochen

Nach Angaben der Polizei war es am Morgen des 14. August in einer Wohnung zu einem heftigen Streit zwischen den beiden gekommen. Dabei soll der 37-Jährige zweimal in den Rücken und einmal in den Oberarm seiner Ex-Partnerin gestochen haben. Zwei Kinder der Frau hielten sich währenddessen in einem anderen Zimmer auf. Laut Polizei dürften sie die Tat nicht mitbekommen haben.

Verletzte flüchtete – Mann verfolgte sie

Trotz ihrer schweren Verletzungen gelang es der 30-Jährigen, aus der Wohnung zu flüchten und einen Nachbarort zu erreichen. Der Tatverdächtige soll ihr dabei mit dem Messer gefolgt sein. Zwei vorbeikommende Verkehrsteilnehmer bemerkten die Frau und nahmen sie in ihrem Fahrzeug auf. Der 37-Jährige soll daraufhin versucht haben, eine Fahrzeugtür zu öffnen und die Frau erneut anzugreifen. Der Lenker konnte dies verhindern. Als das Auto davonfuhr, soll der Mann noch mit dem Messer gegen die Heckscheibe gestochen haben.

Tatverdächtiger gesteht

Einsatzkräfte nahmen den 37-Jährigen wenig später widerstandslos in seiner Wohnung fest. Auch das mutmaßlich verwendete Küchenmesser wurde sichergestellt. Bei einer ersten Einvernahme gestand der Mann laut Polizei die Tat und äußerte den Ermittlern zufolge eine Tötungsabsicht.

Frau nicht in akuter Lebensgefahr

Die schwer verletzte 30-Jährige wurde zunächst im Krankenhaus Ried behandelt und anschließend mit einem Notarzthubschrauber in ein Linzer Krankenhaus geflogen. Laut behandelndem Arzt bestand keine akute Lebensgefahr. Der 37-Jährige soll am Samstag, dem 15. August, in die Justizanstalt Ried eingeliefert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2026 um 18:14 Uhr aktualisiert