19-Jähriger kracht auf A9 gegen Tunnelwand: Zwei Verletzte

Ein 19-Jähriger krachte am Freitagabend auf der A9 gegen eine Tunnelwand. Er und sein 18-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Autobahn war rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Eferding lenkte seinen PKW am 14. August 2026 gegen 18.10 Uhr auf der A9 Pyhrnautobahn von Graz kommend Richtung Wels. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Eferding. Beim Tunnel Kremsursprung im Gemeindegebiet von Micheldorf (Oberösterreich) kam der junge Lenker aus bislang unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Randstein und krachte gegen das Tunnelportal bzw. die Tunnelwand.

PKW krachte gegen Tunnelwand

Beide Autoinsassen wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht. Zwei nachkommende Autolenker konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren über die auf der Fahrbahn befindlichen Fahrzeugteile des verunfallten Wagens. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die A9 war zwischen den Anschlussstellen Klaus und Inzersdorf von 18.10 Uhr bis 19.40 Uhr totalgesperrt.