Frau von Motorrad erfasst: 70-Jährige musste reanimiert werden

Eine 70-jährige Fußgängerin wurde am Freitagabend in Leonding von einem Motorrad erfasst und musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Auch der 21-jährige Motorradfahrer wurde verletzt.

Die 70-Jährige musste am Unfallort reanimiert werden und wurde anschließend in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.

Die 70-Jährige musste am Unfallort reanimiert werden und wurde anschließend in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.

Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr mit seinem Motorrad am 14. August 2026 gegen 22 Uhr im Bereich Gaumberg, Gemeinde Leonding (Oberösterreich), auf der Welser Straße Richtung Linz. Zur selben Zeit überquerte dort eine 70-jährige bosnische Staatsbürgerin aus dem Bezirk Linz-Land die B139.

Von Motorrad erfasse: Frau musste noch am Unfallort reanimiert werden

Dabei wurde die Fußgängerin mit der rechten Front des Motorrades erfasst und in eine Wiese geschleudert. Der 21-Jährige stürzte und schlitterte einige Meter die Fahrbahn entlang. Die 70-Jährige musste am Unfallort reanimiert werden und wurde anschließend in das Kepler Uniklinikum eingeliefert. Der 21-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Linzer Unfallkrankenhaus gebracht.