Vier Männer prügeln vor Lokal auf 20-Jährigen ein: Polizei sucht Zeugen

Schlimme Szenen sollen sich in der Nacht von Freitag auf Samstag vor einem Lokal in Gmunden abgespielt haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Mitten im Gmundner Nachtleben soll eine Gruppe von Männern einen 20-Jährigen attackiert haben. Wie der junge Mann gegenüber der Polizei erklärte, hat sich der Angriff am Samstag gegen 0.50 Uhr im Eingangsbereich eines Lokals am Rathausplatz ereignet. Und die Schilderungen schockieren: Zunächst soll ihn ein Mann von hinten zu Boden gebracht haben, anschließend sollen mindestens drei weitere auf ihn eingeschlagen haben – während er bereits am Boden lag. Während des Angriffs soll das Opfer außerdem mit dem Umbringen bedroht worden sein.

Opfer konnte flüchten

Schließlich gelang es dem jungen Mann, seinen Angreifern zu entkommen. Er flüchtete über den Rathausplatz und die Kirchengasse. Bei der Attacke erlitt der 20-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades und erstattete später Anzeige bei der Polizei. Von den mutmaßlichen Tätern fehlt bislang jede Spur. Nun hofft die Polizei auf Hinweise von Nachtschwärmern, die den Angriff beobachtet haben könnten, da sich laut dem 20-Jährigen zahlreiche Personen in der Umgebung aufgehalten haben sollen.