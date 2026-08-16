Hund fällt Joggerin an und verletzt sie schwer – Besitzerin geht einfach weiter

Ein Hund fällt eine Joggerin an und fügt ihr eine schwere Bissverletzung zu. Doch statt zu helfen, soll die Besitzerin einfach weitergegangen sein. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Eine morgendliche Laufrunde endete für eine 47-Jährige am Samstag mit einer schweren Verletzung. Ein freilaufender Hund fiel die Joggerin auf einem Feldweg bei Grieskirchen (Oberösterreich) plötzlich an und biss sie. Die Besitzerin soll das Geschehen zwar mitbekommen haben, kümmerte sich laut Polizei aber nicht um die Verletzte – sie ging einfach weiter.

Hund fiel Joggerin plötzlich an

Aber was ist passiert? Laut Angaben der Polizei war die 47-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen gegen 7.30 Uhr auf einem Feldweg rechts der Trattnach unterwegs. Sie kam vom Freibad Grieskirchen und joggte in Richtung Unternberg, als ihr eine bislang unbekannte Frau mit einem freilaufenden Hund entgegenkam. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: „Der Hund fiel die Joggerin plötzlich an und fügte ihr eine schwere Bissverletzung zu“, so die Polizei. Was dann passierte, lässt einen fassungslos zurück. Anstatt sich um die Verletzte zu kümmern, soll die Hundehalterin den Angriff ignoriert und ihren Weg einfach fortgesetzt haben.

Verletzte schleppte sich zum Freibad

Die 47-Jährige musste sich anschließend selbst Hilfe suchen. Trotz ihrer Verletzung schleppte sie sich bis zum Freibad Grieskirchen. Dort half ihr schließlich eine Passantin und brachte sie ins Klinikum Grieskirchen.

Polizei sucht Hundehalterin: Wer hat etwas gesehen?

Nun versucht die Polizei, die unbekannte Hundehalterin ausfindig zu machen. Sie wird als etwa Mitte 30, schlank und mit rot-blonden Haaren beschrieben. Laut ORF handelte es sich bei dem Tier um einen weißen Pitbull-Terrier mit hellbraunen Flecken. Wer Hinweise zur gesuchten Frau geben kann oder den Vorfall beobachtet hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Grieskirchen unter 059133/4230 melden.