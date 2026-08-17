Rotes Kreuz trauert um Kollegin Rosi: „Seit über 20 Jahren bei uns…“

Über 20 Jahre lang war Rosemarie Haupt beim Roten Kreuz im Bezirk Eferding (Oberösterreich) engagiert, nun ist sie verstorben. Das Rote Kreuz trauert um die langjährige Kollegin jetzt in einem Facebook-Posting.

„Wir geben leider die traurige Nachricht bekannt, dass unsere liebe Rotkreuz-Kollegin Rosemarie Haupt verstorben ist.“ Mit diesen Worten startet das Facebook-Posting des Roten Kreuzes Eferding (Oberösterreich). Und weiter: „Rosi war seit über 20 Jahren bei uns im Team, engagierte sich in der Blutspende, im Hospizteam und in der Bezirksstelle.“ Zudem war sie auch sehr engagiert in der Öffentlichkeitsarbeit, gestaltete die Website und liebte die Fotografie, schwelgt man beim Roten Kreuz in Erinnerungen.

Rotes Kreuz: „Rosi hinterlässt eine große Lücke“

Unvergessen würden ihr Engagement, ihre herzliche Art und ihre Hilfsbereitschaft bleiben, „Rosi hinterlässt eine große Lücke – als Kollegin, Freundin und Mensch“, so die Verantwortlichen weiter, die zudem erklären: „Wir werden dich nicht vergessen.“ Abschließend drückt man im Posting noch das „tiefste Mitgefühl“ noch der Familie, den Freunden und all jenen, die ihr nahestanden aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2026 um 08:26 Uhr aktualisiert