„Geschwindigkeit übersehen“: Junger Lenker (19) rast mit 166 km/h über B3

Mit 166 km/h ist ein 19-Jähriger in der Nacht auf Montag auf der B3 im Bezirk Perg erwischt worden. Der junge Lenker erklärte, die Geschwindigkeit „übersehen“ zu haben - seinen Führerschein war er dennoch los.

Der junge Mann gab gegenüber der Polizei an, die gefahrene Geschwindigkeit „übersehen“ zu haben.

Der junge Mann gab gegenüber der Polizei an, die gefahrene Geschwindigkeit „übersehen“ zu haben.

Eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung hat für einen 19-Jährigen im Bezirk Perg Konsequenzen. Der junge Autofahrer wurde in der Nacht auf Montag auf der B3 mit 166 km/h gemessen. Seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben.

Polizei führt Lasermessungen auf B3 durch

Polizeibeamte führten am Sonntag, dem 16. August, gegen 23.55 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der B3 im Bezirk Perg durch. Dabei kam ein Lasermessgerät zum Einsatz. Den Beamten fiel ein Fahrzeug auf, das mit einer Geschwindigkeit von 166 km/h gemessen wurde. Die Polizei hielt den Wagen daraufhin an und führte eine Verkehrskontrolle durch.

19-Jähriger hatte Geschwindigkeit „übersehen“

Bei dem Lenker handelte es sich laut Polizei um einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Perg. Im Zuge der Amtshandlung wurde er von den Beamten mit der gemessenen Geschwindigkeit konfrontiert. Der junge Mann gab gegenüber der Polizei an, die gefahrene Geschwindigkeit „übersehen“ zu haben.

Führerschein an Ort und Stelle abgenommen

Die Erklärung bewahrte den 19-Jährigen nicht vor den Konsequenzen. Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung nahmen ihm die Beamten den Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig ab. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Der 19-Jährige wird bei der Bezirkshauptmannschaft Perg angezeigt.