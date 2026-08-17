Warnung der Polizei: So wollen Betrüger an dein Geld

Das Landeskriminalamt warnt aktuell vor einer Welle an betrügerischen Anrufen und SMS. Die Täter setzen ihre Opfer unter Druck, um an Geld und Wertgegenstände zu gelangen.

Das Landeskriminalamt Oberösterreich schlägt Alarm: Derzeit versuchen Kriminelle im gesamten Bundesland wieder, Menschen via SMS und Telefonanrufen um ihre Ersparnisse zu bringen. Die unbekannten Täter geben sich am Telefon als Polizisten, Ärzte oder Staatsanwälte aus und tischen den Angerufenen frei erfundene Notfälle auf.

Erfundene Unfälle und Schock-Nachrichten

Die Betrüger behaupten etwa, dass Angehörige schwere Verkehrsunfälle verursacht hätten und nun dringend Kaution gezahlt werden müsse, Verwandte schwer erkrankt seien oder Einbrüche in der unmittelbaren Nachbarschaft bevorstünden. Dabei drohen die Täter mit tödlichen oder schwerwiegenden Konsequenzen für die Liebsten. Durch diesen psychischen Druck übergeben die verängstigten Opfer oft ihr gesamtes Erspartes freiwillig.