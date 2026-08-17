Skip to content
Region auswählen:
/ ©5min.at
Symbolfoto von 5min.at: Nahaufnahme von Polizisten mit einem Sturmgewehr in der Hand.
Schwer bewaffnete Polizeikräfte sichern Straßen nach dem Einbruch in Freistadt.
Freistadt
17/08/2026
Cobra im Einsatz

Großfahndung im Mühlviertel: Einbruch in Waffengeschäft in Freistadt

Gegen 4.40 Uhr am Montagmorgen in Freistadt: Vier Täter drangen in ein Waffengeschäft ein und erbeuteten zahlreiche Schusswaffen. Es gibt einen Großeinsatz.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

In der Früh brachen Unbekannte in ein örtliches Waffengeschäft ein. Auf Aufnahmen der Überwachungskameras sind insgesamt vier Personen zu sehen, die mit zahlreichen entwendeten Schusswaffen die Flucht ergriffen, so laut mehreren Medienberichten. Die Polizei reagierte mit einem Großaufgebot im gesamten Mühlviertel.

Cobra und Schwerbewaffnete im Einsatz

An wichtigen Straßen, Kreuzungen und Zufahrtswegen stehen aktuell schwer bewaffnete sowie speziell geschützte Polizeikräfte im Einsatz. Auch die Spezialeinheit Cobra ist vor Ort. Ein erster Ermittlungserfolg zeichnet sich bereits ab: Ein Großteil der gestohlenen Schusswaffen konnte inzwischen aufgefunden werden. Von den vier tatverdächtigen Männern fehlt bislang jedoch jede Spur. Die Fahndung läuft.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at