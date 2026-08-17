Großfahndung im Mühlviertel: Einbruch in Waffengeschäft in Freistadt

Gegen 4.40 Uhr am Montagmorgen in Freistadt: Vier Täter drangen in ein Waffengeschäft ein und erbeuteten zahlreiche Schusswaffen. Es gibt einen Großeinsatz.

In der Früh brachen Unbekannte in ein örtliches Waffengeschäft ein. Auf Aufnahmen der Überwachungskameras sind insgesamt vier Personen zu sehen, die mit zahlreichen entwendeten Schusswaffen die Flucht ergriffen, so laut mehreren Medienberichten. Die Polizei reagierte mit einem Großaufgebot im gesamten Mühlviertel.

Cobra und Schwerbewaffnete im Einsatz

An wichtigen Straßen, Kreuzungen und Zufahrtswegen stehen aktuell schwer bewaffnete sowie speziell geschützte Polizeikräfte im Einsatz. Auch die Spezialeinheit Cobra ist vor Ort. Ein erster Ermittlungserfolg zeichnet sich bereits ab: Ein Großteil der gestohlenen Schusswaffen konnte inzwischen aufgefunden werden. Von den vier tatverdächtigen Männern fehlt bislang jedoch jede Spur. Die Fahndung läuft.