AK Oberösterreich gehackt: Täter erlangen Zugriff auf Daten

Unbekannte Täter haben Teile der IT-Systeme der AK Oberösterreich angegriffen und Zugriff auf Daten erlangt. Ein Sicherheitsexperte erklärt, worauf du jetzt besonders achten solltest.

Die Arbeiterkammer Oberösterreich wurde am Montag, 10. August 2026, Opfer eines Cyberangriffs. Unbekannte Täter verschafften sich dabei laut AK Zugriff auf Teile der IT-Systeme. Die Arbeiterkammer teilte auf ihrer Internetseite mit, dass „nach aktuellen Erkenntnissen die Angreifer Zugriff auf Daten erlangt.“ Damit rückt für Betroffene vor allem die Frage in den Mittelpunkt, wie gestohlene Daten später verwendet werden könnten. Paulius Vanagas, Österreich- und Schweiz-Verantwortlicher beim Anbieter für Cybersicherheitslösungen NordVPN, warnt davor, auch scheinbar wenig wichtige Angaben zu unterschätzen.

So schützt du dich jetzt Keine Links in verdächtigen E-Mails anklicken: Prüfe Absenderadressen genau und sei bei ungewöhnlichen Nachrichten vorsichtig.

Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren: Nutze, wenn möglich, eine zusätzliche Sicherheitsstufe für deine Konten.

Konten kontrollieren: Achte auf verdächtige Aktivitäten oder nicht autorisierte Anmeldungen.

E-Mail-Adresse auf Datenlecks prüfen: Digitale Dienste können zeigen, ob deine Daten bereits öffentlich aufgetaucht sind.

Passwörter ändern: Verwende für verschiedene Konten unterschiedliche und sichere Passwörter.

Passwort-Manager nutzen: Damit lassen sich einzigartige Passwörter einfacher verwalten.

Offizielle Informationen verfolgen: Beachte Hinweise und empfohlene Maßnahmen der AK Oberösterreich.

Daten als Bausteine

Denn selbst einzelne Informationen können für Kriminelle interessant sein. Vanagas erklärt: „Viele Menschen unterschätzen, wie wertvoll vermeintlich ‘harmlose’ Daten sind. Für Cyberkriminelle kann bereits eine scheinbar banale E-Mail-Adresse oder Kundennummer als Baustein für ein digitales Profil dienen. Noch brisanter wird es, wenn solche Informationen mit anderen öffentlich zugänglichen Daten kombiniert werden.“ Solche Daten können also mit weiteren Informationen verknüpft werden. Dadurch können Betrugsversuche gezielter auf einzelne Personen zugeschnitten werden.

Folgen auch später

Ein möglicher Missbrauch muss laut dem Experten nicht unmittelbar nach einem Angriff stattfinden. „Wenn persönliche Daten in die Hände von Cyberkriminellen geraten, ist das selten das Ende, sondern oft erst der Anfang. Solche Informationen können als Grundlage für Phishing-Angriffe, Identitätsdiebstahl oder weiterführende personalisierte Betrugsversuche dienen. Der Missbrauch der Daten kann Betroffene so noch Jahre später treffen.“ Deshalb empfiehlt Vanagas, ungewöhnliche Nachrichten und verdächtige Aktivitäten genau im Auge zu behalten. Besonders bei E-Mails solltest du Absenderadressen sorgfältig prüfen und keine unbekannten Verknüpfungen anklicken.

Das kannst du tun

Zusätzlich empfiehlt der Sicherheitsexperte, wenn möglich die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Auch Konten sollten auf verdächtige Aktivitäten oder nicht autorisierte Anmeldungen überprüft werden. Digitale Dienste können außerdem zeigen, ob eine E-Mail-Adresse bereits bei einem Datenleck aufgetaucht ist. Vanagas rät zudem dazu, Passwörter zu ändern und für unterschiedliche Zugänge jeweils eigene Kombinationen zu verwenden. Ein Passwort-Manager kann dabei helfen. Gleichzeitig sollten Betroffene die offiziellen Informationen zum Cyberangriff verfolgen und dort empfohlene Maßnahmen beachten.