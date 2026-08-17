Unwetter zieht über Oberösterreich: Umgestürzte Bäume und Stromausfälle

Eine Schlechtwetterfront hat am Montagnachmittag (17. August) in Teilen Oberösterreichs für zahlreiche Einsätze gesorgt. In Eferding, Linz-Land und Urfahr-Umgebung hielten vor allem umgestürzte Bäume die Feuerwehren auf Trab.

Gegen 16 Uhr häuften sich laut ORF die Alarmierungen bei den Feuerwehren. Der kräftige Wind hatte in mehreren Orten Bäume zu Fall gebracht. Teilweise landeten diese direkt auf Straßen und blockierten die Fahrbahn. Einsatzkräfte rückten aus, um die betroffenen Stellen wieder freizumachen. Besonders gefordert waren Feuerwehren in den Bezirken Eferding, Linz-Land und Urfahr-Umgebung.

Baum gerät in Brand

In Herzogsdorf im Bezirk Urfahr-Umgebung kam noch ein weiterer Einsatz dazu. Dort fing ein Baum Feuer. Als mögliche Ursache gilt ein Blitzschlag. Auch in Wilhering waren die Folgen des Unwetters deutlich zu spüren. Dort reichte die übliche Ausrüstung nicht aus: Ein Kranwagen musste kommen, um einen Baum von der Straße zu entfernen.

Dächer gesichert

Nicht nur umgestürzte Bäume beschäftigten die Einsatzkräfte. Durch den starken Wind mussten außerdem Dächer gesichert werden. Damit waren die Feuerwehren am Nachmittag an mehreren Stellen gleichzeitig gefordert. Die Schlechtwetterfront hinterließ damit innerhalb kurzer Zeit verschiedene Schäden.

Stromnetz betroffen

Auch die Stromversorgung blieb laut ORF vom Unwetter nicht verschont. Rund um St. Ulrich bei Steyr waren laut Netz Oberösterreich nach einer beschädigten Stromleitung beinahe 900 Haushalte ohne Strom. Ausfälle wurden außerdem im Netz der LinzAG in Lichtenberg, Kirchschlag, Glasau und Hellmonsödt gemeldet. Techniker waren damit beschäftigt, die Schäden zu beheben und die Versorgung wiederherzustellen.