Lkw-Kollision bei Eferding: 60-Jähriger ins Spital gebracht

Bei einer Streifkollision zwischen zwei Lkw im Bezirk Eferding wurde am Montag ein 60-Jähriger verletzt. Ein Anhänger brach aus und beschädigte zudem zwei weitere Fahrzeuge.

Am Montag, dem 17. August 2026, war ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach mit einem Lkw von Eferding in Richtung Aschach unterwegs. Gleichzeitig kam ihm ein 35-jähriger Lkw-Lenker aus demselben Bezirk entgegen. Im Bereich einer Brücke kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Streifkollision zwischen den beiden Lastwagen. Der 60-Jährige verlor danach die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Führerhaus zerstört

Sein Lkw prallte zunächst gegen die Leitschiene auf der rechten Fahrbahnseite. Anschließend geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort ebenfalls die Leitschiene. Durch den Aufprall wurde das Führerhaus stark beschädigt. Trotz der Schäden konnte sich der 60-Jährige selbstständig aus dem Unfallwrack befreien.

Anhänger brach aus

Auch der zweite Lkw war von der Kollision betroffen. Der 35-Jährige zog zum Unfallzeitpunkt einen Anhänger, der durch den Zusammenstoß ausbrach. Dabei wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt, die in Richtung Aschach unterwegs waren. Die Insassen dieser Fahrzeuge sowie der 35-jährige Lkw-Lenker blieben unverletzt.

Lenker im Spital

Der verletzte 60-Jährige wurde zunächst vom Notarzt und der Rettung versorgt. Danach brachte ihn die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in den Med Campus III. Alle weiteren Beteiligten kamen ohne Verletzungen davon. Bei beiden Lkw-Lenkern wurden Alkotests durchgeführt. Die durchgeführten Alkotests verliefen laut Landespolizeidirektion Oberösterreich negativ. Weshalb die beiden Lkw auf der Brücke miteinander kollidierten, ist derzeit nicht bekannt.