Bus kracht in Auto und löst gefährliche Kettenreaktion aus

Ein Bus krachte am Montag in Oberösterreich in das Heck eines stehenden Autos und löste damit eine folgenschwere Kettenreaktion aus. Insgesamt waren vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. ein junger Mann wurde schwer verletzt.

Der schwere Unfall passierte am Montag, 17. August, gegen 16.45 Uhr auf der Mattseer Landesstraße (L505) im Bereich Guggenberg in der Gemeinde Palting. Nach Angaben der Polizei wollte ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung nach links abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste er sein Auto anhalten.

Bus krachte in Heck des 19-Jährigen

Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Ein hinter ihm fahrender 53-jähriger Buslenker dürfte das stehende Auto zu spät bemerkt haben. Der Bus krachte in das Heck des PKW, durch den Aufprall wurde der Wagen des 19-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Und damit nicht genug: Auf der Gegenfahrbahn kollidierte er mit den entgegenkommenden Autos eines 29-Jährigen aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung und einer 27-jährigen Deutschen. Die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte den Wagen des 29-Jährigen anschließend in den Straßengraben und gegen eine Gartenmauer.

Feuerwehr befreite eingeklemmten Lenker

Besonders schwer erwischte es den 19-Jährigen: Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt flog ihn ein Rettungshubschrauber schwer verletzt ins Landeskrankenhaus Salzburg. Auch die 27-Jährige wurde verletzt, die Rettung brachte sie ins Unfallkrankenhaus Salzburg.