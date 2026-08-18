Rohrbach: Zwölfjährige bei Unfall in Reitclub schwer verletzt

in Unfall in einem Reitclub im Bezirk Rohrbach endete für eine Zwölfjährige am Dienstagnachmittag mit schweren Verletzungen. Nach dem Zerbrechen einer Glastür musste sie ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, dem 18. August 2026, gegen 14.05 Uhr in einem Reitclub im oberösterreichischen Bezirk Rohrbach. Eine zwölfjährige Schülerin aus dem Bezirk hielt sich dort auf. Als sie den Sozialraum im ersten Stock betreten wollte, übersah sie eine Durchgangstür. Diese war laut Landespolizeidirektion Oberösterreich nur zur Hälfte geöffnet. Die Zwölfjährige prallte gegen die Tür. Durch den Anprall zerbrach die Glasfüllung der Durchgangstür. Das Mädchen versuchte daraufhin, sich mit den Armen abzustützen. Dabei zog sie sich schwere Schnittverletzungen zu.

Ins Spital geflogen

Nach dem Unfall wurde die Schülerin zunächst erstversorgt. Wegen ihrer Verletzungen kam anschließend ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Dieser flog das zwölfjährige Mädchen in ein Krankenhaus.