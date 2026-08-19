Tödlicher Unfall auf Firmengelände: Kran begräbt Arbeiter unter sich

Auf einem Firmengelände in Meggenhofen in Oberösterreich kam es am Mittwoch zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Ein Arbeiter wurde schwer verletzt und starb später im Krankenhaus.

Nach dem schweren Kran-Unfall auf einem Firmengelände in Meggenhofen starb der verletzte Arbeiter später im Krankenhaus.

Nach dem schweren Kran-Unfall auf einem Firmengelände in Meggenhofen starb der verletzte Arbeiter später im Krankenhaus.

Am Mittwochvormittag, dem 19. August, ereignete sich auf einem Firmengelände in Meggenhofen ein tödlicher Arbeitsunfall. Ersten Informationen zufolge soll auf dem Areal ein Kran umgestürzt sein. Dabei wurde ein Arbeiter unter der Maschine begraben. Für den Mann begann unmittelbar danach ein umfangreicher Rettungseinsatz.

Einsatz vor 11 Uhr

Kurz vor 11 Uhr wurden die Feuerwehren Meggenhofen, Wilhelmsberg und Aistersheim alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete „Person unter Maschine“. Die Einsatzkräfte mussten den schwer verletzten Arbeiter bergen. Neben den Feuerwehren rückten auch Kräfte des Roten Kreuzes aus.

Reanimation vor Ort

Nach seiner Bergung soll der Mann noch direkt am Firmengelände reanimiert worden sein. Anschließend brachte ihn die Rettung in das Krankenhaus Wels. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, soll es sich bei dem Opfer um einen langjährigen Mitarbeiter des Unternehmens gehandelt haben. Auch ein Kriseninterventionsteam war am Einsatzort.

Im Spital verstorben

Trotz der raschen Versorgung waren die Verletzungen des Mannes zu schwer. Am Mittwochnachmittag starb er im Krankenhaus an den Folgen des Arbeitsunfalls. Damit endete der Einsatz in Meggenhofen tragisch. Weitere gesicherte Angaben zum genauen Ablauf des Unglücks liegen in den vorliegenden Informationen nicht vor.