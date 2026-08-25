Unfall nicht ausgeschlossen: 60-Jährige verließ Haus mit Fahrrad und kehrte nicht zurück

Seit Montagvormittag wird eine 60-jährige Frau aus Bad Goisern vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise, da die an Demenz erkrankte Frau möglicherweise orientierungslos unterwegs ist.

Seit Montagvormittag, 24. August 2026, wird eine 60-jährige Frau aus Bad Goisern (Bezirk Gmunden) vermisst. Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Frau mit Fahrrad unterwegs

Die Frau verließ gegen 9.30 Uhr ihr Zuhause mit einem dunkelgrauen Fahrrad. Ihr Ziel war der Friedhof in Bad Goisern. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Ein Mobiltelefon oder persönliche Dokumente hatte sie nicht bei sich. Laut Angaben ihres Ehemannes leidet die 60-Jährige an Demenz. Aufgrund ihrer Erkrankung ist sie zeitlich und örtlich nur eingeschränkt orientiert, weshalb laut Polizei auch ein möglicher Unfall nicht ausgeschlossen werden kann.

Polizei bittet um Hinweise

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die Frau eine lange dunkelblaue Jeans. Sie ist etwa 1,74 Meter groß und hat braune, schulterlange Haare. Personen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Bad Goisern unter der Telefonnummer 059133/4102 zu melden.