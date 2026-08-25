Champions League-Sensation: LASK zerlegt Celtic, steht in Ligaphase

Unglaubliches hat sich in Linz abgespielt. Der LASK hat trotz 0:4 Rückstands in der Serie diese gegen Celtic Glasgow noch gedreht und steht in der Champions League Ligaphase.

Es ist kaum zu glauben, was sich in Linz am heutigen Dienstagabend, 25. August 2026, abgespielt hat. Nach dem 0:1 für Celtic haben bei einem Gesamtscore wohl nur die absoluten Optimisten und eingefleischtesten LASK-Fans daran geglaubt, dass das mit dem Aufstieg in die Champions League Ligaphase noch etwas werden kann. Doch dann hat der LASK mit der Aufholjagd begonnen. Aber alles von Anfang.

0:4 nach 21 Minuten

In der Vorwoche haben die Linzer in Glasgow zwar stark gespielt, die Schotten waren aber abgebrühter und haben das Spiel schließlich klar mit 3:0 gewonnen. Im Rückspiel in Linz waren es dann abermals die Schotten, die mit einem Wirkungstreffer durch Callum McGregor mit 0:1 in Führung gingen. Zu dem Zeitpunkt sah es so aus, als würde der österreichische Meister ausscheiden und in der Europa League Ligaphase weiterspielen.

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LASK dreht in zweiter Halbzeit auf

Doch der LASK bäumte sich vor Heimpublikum auf. Moses Usor schaffte in der 32. Minute den Ausgleich, so ging es auch in die Kabinen. Kurz nach der Pause nahmen die Linzer dann Fahrt auf. Bereits in Minute 48 brachte Robert Ljubicic den LASK in Führung, Samuel Adeniran machte in der 58. Minute das 3:1. In der 90. Minute war es dann kurz vor Schluss Florian Flecker, der das Linzer Stadion endgültig zum Beben brachte und den Ausgleich in der Serie herstellte. So ging es in die Verlängerung.

LASK macht gegen Celtic in Verlängerung den Sack zu

In dieser machte kurz nach der Pause Adeniran seinen zweiten Treffer des Tages. Wenig später verschoss er einen Elfmeter. Das sollte aber keine Auswirkungen mehr auf den Ausgang des Spiels haben. Der LASK stieg mit einem Gesamtscore von 5:4 und einer unglaublichen Willensleistung in die Champions League Ligaphase auf.

Die Tore des Spiels 0:1 Callum McGregor (21′)

1:1 Moses Usor (32′)

2:1 Robert Ljubicic (48′)

3:1 Samuel Adeniran (58′)

4:1 Florian Flecker (90′)

5:1 Samuel Adeniran (109′)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2026 um 23:43 Uhr aktualisiert