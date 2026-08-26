Lenker (16) flüchtet vor Polizei: Waffe im Auto entdeckt

Ein 16-Jähriger flüchtete bei Steyregg vor der Polizei. Im Pkw fanden die Beamten gestohlene Kennzeichen und eine geladene Schreckschusspistole.

. Als dessen Lenker den Streifenwagen bemerkte, soll er stark beschleunigt haben. Laut Polizei führte der Jugendliche mehrere Überholmanöver durch, überfuhr Sperrlinien und missachtete eine Stopp-Tafel.

. Als dessen Lenker den Streifenwagen bemerkte, soll er stark beschleunigt haben. Laut Polizei führte der Jugendliche mehrere Überholmanöver durch, überfuhr Sperrlinien und missachtete eine Stopp-Tafel.

Eine auffällige Autofahrt hat am Dienstagabend im Bezirk Urfahr-Umgebung zu einer Verfolgung durch die Polizei geführt. Ein 16-Jähriger soll versucht haben, den Beamten zunächst mit dem Pkw und anschließend zu Fuß zu entkommen. Im Fahrzeug machten die Polizisten mehrere Entdeckungen.

Flucht über die B3

Am Dienstag, 25. August 2026, wurden Polizisten gegen 18.15 Uhr während einer Einsatzfahrt auf der B3 bei Steyregg auf einen Pkw aufmerksam. Als dessen Lenker den Streifenwagen bemerkte, soll er stark beschleunigt haben. Laut Polizei führte der Jugendliche mehrere Überholmanöver durch, überfuhr Sperrlinien und missachtete eine Stopp-Tafel.

Zu Fuß weitergeflüchtet

Schließlich stellte der 16-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land den Wagen bei einer Tankstelle ab. Gemeinsam mit seiner 18-jährigen Beifahrerin aus dem Bezirk Perg flüchtete er zu Fuß. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Jugendlichen nach kurzer Zeit einholen und anhalten. Die 18-Jährige kehrte laut Polizei selbstständig zum abgestellten Fahrzeug zurück.

Geladene Schreckschusspistole im Auto

Bei der Kontrolle des Pkw fanden die Polizisten eine geladene Schreckschusspistole, die sichergestellt wurde. Zudem ergaben die Überprüfungen, dass die am Fahrzeug montierten Kennzeichentafeln als gestohlen gemeldet waren. Der 16-Jährige verfügte außerdem über keine gültige Lenkberechtigung.