Beim Gassigehen: Frau will Hunde trennen und wird mehrmals gebissen

Im Bezirk Freistadt (Oberösterreich) ist eine 40-Jährige beim Spaziergang mit ihrem angeleinten Hund verletzt worden. Als sie zwei kämpfende Hunde trennen wollte, biss der andere Hund mehrmals zu.

Die 40-Jährige war am Mittwoch, dem 26. August 2026, gegen 20.30 Uhr mit ihrem Hund in einem Waldstück im Bezirk Freistadt unterwegs. Ihr Tier führte sie ordnungsgemäß an der Leine. Zur gleichen Zeit hielt sich dort auch ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt mit seinem Hund auf. Dieser Hund war nicht angeleint. Der unangeleinte Hund lief auf den Hund der 40-Jährigen zu und attackierte ihn. Die Frau griff ein und versuchte, die beiden Tiere voneinander zu trennen. Dabei richtete sich die Attacke auch gegen sie.

Ins Spital gebracht

Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt, wurde die 40-Jährige von dem unangeleinten Hund mehrmals gebissen. Die beiden Tiere ließen sich zunächst nicht voneinander trennen. Erst als der 52-Jährige am Ort des Geschehens eintraf, konnte er seinen Hund unter Kontrolle bringen. „Die Tiere konnten erst voneinander getrennt werden, als der 52-Jährige schließlich am Ort des Geschehens eintraf und seinen Hund unter Kontrolle brachte.“ Die 40-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach dem Vorfall wurde die Rettung verständigt. Sie brachte die Frau zur weiteren Versorgung in das Landeskrankenhaus Freistadt.