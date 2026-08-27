71-jährige Wienerin stürzt am Großen Priel rund 70 Meter in die Tiefe

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, dem 26. August 2026, gegen 13.25 Uhr am Großen Priel (Oberösterreich). Eine 71-jährige Wienerin war gerade im Bereich des Kühkars beim Abstieg. Dort stolperte sie so unglücklich, dass sie zu Fall kam. Anschließend stürzte sie rund 70 Meter über schroffes Felsgelände ab. Bei dem schweren Sturz erlitt die Wanderin mehrere Verletzungen am ganzen Körper. Aufgrund des Geländes musste sie aus der Unfallstelle geborgen werden. Dafür kam ein Notarzthubschrauber zum Einsatz. Die Rettung erfolgte mittels Taubergung.

Polizei vor Ort

Unterstützung bekam das Team des Notarzthubschraubers durch Alpinpolizisten aus Kirchdorf. Sie befanden sich zu diesem Zeitpunkt zufällig in der Nähe. Die Polizisten führten im Bereich des Prielschutzhauses gerade eine Einsatzübung durch. Dadurch konnten sie bei der Bergung der verletzten Frau mithelfen.

Ins Klinikum geflogen

Nach der Bergung wurde die 71-Jährige zunächst medizinisch versorgt. Anschließend brachte sie der Notarzthubschrauber ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf. Dort wurde die verletzte Wienerin weiter behandelt. Der Unfall hatte sich zuvor beim Abstieg vom Großen Priel ereignet.