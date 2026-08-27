Grausamer Vorfall: Katze nach Schuss gestorben

In Altheim (Oberösterreich) wurde eine Katze mit einem Luftdruckgewehr angeschossen. Trotz einer Operation konnte das Tier nicht gerettet werden. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Täter.

In Altheim im Bezirk Braunau kam es zu einem traurigen Fall von Tierquälerei. Eine Katze wurde zwischen Freitag, 21. August, 18 Uhr, und Montag, 24. August, 15 Uhr, von einem bislang unbekannten Täter angeschossen. Das Tier gehört einem 40-jährigen Mann aus dem Ortsteil Muckenau. Als die Katze verletzt nach Hause kam, wurde sie tierärztlich untersucht. Dabei stellte der Tierarzt eine Einschussstelle am Rücken fest. Das Projektil hatte sich im Bauchraum des Tieres befunden.

Projektil operativ entfernt

Das Geschoss musste im Rahmen einer Operation aus dem Körper der Katze entfernt werden. Trotz des medizinischen Eingriffs waren die Verletzungen jedoch zu schwer. Die Katze verstarb schließlich an den Folgen der Schussverletzung.

Polizei sucht Zeugen

Wer für den Schuss verantwortlich ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich Muckenau in Altheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Altheim unter 059133-4202 zu melden.