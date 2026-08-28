Vom gemeinsamen Hobby zum Social-Media-Hit: Was dieses Ehepaar anders macht

Marci und Kathi aus Perg in Oberösterreich machen seit 2025 gemeinsam Videos für TikTok und Instagram. Was als Hobby begann, hat inzwischen rund 37.000 Follower und führt das Paar sogar auf den roten Teppich.

Eigentlich wollten Marci und Kathi aus Perg einfach gemeinsam kreativ sein. Seit 2025 stehen die beiden als Ehepaar für ihre Social-Media-Videos vor der Kamera. Mittlerweile folgen ihnen rund 37.000 Menschen auf TikTok und Instagram. Ihr Erfolgsrezept ist dabei denkbar alltäglich: Es geht um Ehe, Beziehungen, gemeinsame Erlebnisse und Situationen, die viele aus ihrem eigenen Leben kennen dürften. Statt auf große Inszenierungen setzen die beiden auf kurze, humorvolle Clips und persönliche Gedanken. Dass daraus innerhalb relativ kurzer Zeit eine derart große Community entstehen würde, hätten sie selbst nicht erwartet.

Wenn der Ehealltag zum Content wird

In ihren Videos nehmen Marci und Kathi vor allem sich selbst und ihren Alltag aufs Korn. Mal geht es um typische Situationen zwischen Partnern, mal um Gedanken rund um Beziehungen und Familie. Dabei wollen die beiden nicht bloß möglichst viele Klicks sammeln. Ihre Videos sollen unterhalten, gleichzeitig aber auch zum Wiedererkennen oder Nachdenken anregen. Ein wichtiger Teil ihres Konzepts bleibt dabei das echte Leben hinter der Kamera. Ihre Kinder halten die beiden bewusst aus der Öffentlichkeit heraus.

Plötzlich auch außerhalb von Social Media gefragt

Mit der wachsenden Reichweite kamen für das Paar auch Möglichkeiten, mit denen es anfangs wohl nicht gerechnet hatte. Dazu zählen vor allem Kooperationen. Außerdem erhielt das Paar eine Einladung zu einem Starevent anlässlich des Kinostarts des Eberhofer-Krimis „Steckerlfischfiasko“. Damit führte der Weg vom heimischen Videodreh plötzlich mitten ins Rampenlicht.

Nebenbei bleiben die eigentlichen Berufe

Social Media ist für die beiden trotzdem nicht alles. Kathi arbeitet weiterhin als selbstständige Fotografin und ist zusätzlich im Bereich Content Creation tätig. Marci ist im Handwerk beschäftigt. Ihre Social-Media-Projekte laufen damit neben den jeweiligen Berufen – auch wenn die Reichweite mittlerweile Dimensionen erreicht hat, die über ein klassisches Hobby deutlich hinausgehen.

Noch mehr kreative Projekte geplant

Künftig wollen Marci und Kathi ihre Kanäle weiterentwickeln und gleichzeitig neue kreative Ideen umsetzen. Die Community soll dabei weiter wachsen, ohne dass der ursprüngliche Charakter verloren geht. Denn genau darin sehen die beiden offenbar einen wichtigen Teil ihres Erfolgs: Aus gemeinsamen Videos über ihr Leben ist eine Community entstanden, in der sich Menschen aus ganz unterschiedlichen Regionen wiederfinden. Dass inzwischen zehntausende Personen regelmäßig zuschauen, ist für das Paar nach wie vor etwas Besonderes. Vor allem, weil der Erfolg nicht mit einem großen Plan begann, sondern schlicht mit einem gemeinsamen Hobby.