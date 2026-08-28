Linz: 27-Jährige auf Schutzweg von Auto erfasst und schwer verletzt

In Linz ist am Donnerstagabend eine 27-jährige Fußgängerin auf einem Schutzweg von einem Wagen erfasst worden. Die Frau stürzte auf die Motorhaube und wurde schwer verletzt ins UKH Linz gebracht.

Zu dem Unfall kam es am Donnerstag, dem 27. August, gegen 20.55 Uhr in der Garnisonstraße in Linz. Eine 86-jährige Linzerin war dort mit ihrem Auto in Richtung stadteinwärts unterwegs. An der ampelgeregelten Kreuzung bog sie links in die Weißenwolffstraße ein. Zur selben Zeit näherte sich eine 27-jährige Fußgängerin der Kreuzung. Die 27-jährige Linzerin war zu Fuß auf der Garnisonstraße unterwegs. Sie querte die Kreuzung mit der Weißenwolffstraße auf dem dortigen Schutzweg. Dabei war sie in dieselbe Richtung wie zuvor die PKW-Lenkerin unterwegs. Auf dem Schutzweg kam es schließlich zum Zusammenstoß.

Frau schwer verletzt

Der Wagen erfasste die Fußgängerin auf dem Schutzweg. Durch den Zusammenstoß stürzte die 27-Jährige auf die Motorhaube des Autos. Einige Meter weiter kam sie auf dem Boden zum Liegen. Dabei erlitt die Linzerin schwere Verletzungen. Nach dem Unfall wurde die 27-Jährige zunächst vor Ort erstversorgt. Anschließend brachten das Österreichische Rote Kreuz und der Notarzt die schwer verletzte Frau in das UKH Linz. Die 86-jährige PKW-Lenkerin blieb bei dem Unfall unverletzt.