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Foto auf 5min.at zeigt einen Zebrastreifen.
Eine 27-jährige Linzerin wurde am Donnerstagabend auf einem Schutzweg in Linz von einem PKW erfasst und schwer verletzt. Die 86-jährige Lenkerin blieb unverletzt.
Linz
28/08/2026
Unfall

Linz: 27-Jährige auf Schutzweg von Auto erfasst und schwer verletzt

In Linz ist am Donnerstagabend eine 27-jährige Fußgängerin auf einem Schutzweg von einem Wagen erfasst worden. Die Frau stürzte auf die Motorhaube und wurde schwer verletzt ins UKH Linz gebracht.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(195 Wörter)
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Zu dem Unfall kam es am Donnerstag, dem 27. August, gegen 20.55 Uhr in der Garnisonstraße in Linz. Eine 86-jährige Linzerin war dort mit ihrem Auto in Richtung stadteinwärts unterwegs. An der ampelgeregelten Kreuzung bog sie links in die Weißenwolffstraße ein. Zur selben Zeit näherte sich eine 27-jährige Fußgängerin der Kreuzung. Die 27-jährige Linzerin war zu Fuß auf der Garnisonstraße unterwegs. Sie querte die Kreuzung mit der Weißenwolffstraße auf dem dortigen Schutzweg. Dabei war sie in dieselbe Richtung wie zuvor die PKW-Lenkerin unterwegs. Auf dem Schutzweg kam es schließlich zum Zusammenstoß.

Frau schwer verletzt

Der Wagen erfasste die Fußgängerin auf dem Schutzweg. Durch den Zusammenstoß stürzte die 27-Jährige auf die Motorhaube des Autos. Einige Meter weiter kam sie auf dem Boden zum Liegen. Dabei erlitt die Linzerin schwere Verletzungen. Nach dem Unfall wurde die 27-Jährige zunächst vor Ort erstversorgt. Anschließend brachten das Österreichische Rote Kreuz und der Notarzt die schwer verletzte Frau in das UKH Linz. Die 86-jährige PKW-Lenkerin blieb bei dem Unfall unverletzt. 

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