St. Florian: PENNY eröffnet neue Filiale mit sieben Arbeitsplätzen

In St. Florian hat PENNY einen bestehenden Supermarktstandort übernommen. Die neue Filiale in der Thannstraße bietet 620 Quadratmeter Verkaufsfläche, sieben Arbeitsplätze und zum Start mehrere Eröffnungsaktionen.

In St. Florian bleibt ein bestehender Supermarktstandort als Nahversorger erhalten: PENNY hat die Fläche übernommen, modernisiert und eröffnet dort eine neue Filiale mit sieben Arbeitsplätzen, Fleischabteilung und zwei E-Ladestationen.

In St. Florian bleibt ein bestehender Supermarktstandort als Nahversorger erhalten: PENNY hat die Fläche übernommen, modernisiert und eröffnet dort eine neue Filiale mit sieben Arbeitsplätzen, Fleischabteilung und zwei E-Ladestationen.

Wo bereits zuvor ein Supermarkt angesiedelt war, können die Menschen in St. Florian auch künftig ihre täglichen Einkäufe erledigen. PENNY hat die bestehende Handelsfläche in der Thannstraße 20 übernommen und zu einer neuen Filiale umgebaut. Zur Eröffnung am 27. August war auch Bürgermeister Bernd Schützeneder vor Ort. „Für St. Florian ist es eine gute Nachricht, dass dieser Standort als Nahversorger erhalten bleibt und mit PENNY ein modernes Einkaufskonzept einzieht. Gerade eine gute und unkomplizierte Nahversorgung direkt vor Ort ist für die Lebensqualität in unserer Gemeinde ein wichtiger Faktor“, so Schützeneder.

620 Quadratmeter

Auf insgesamt 620 Quadratmetern finden Kundinnen und Kunden unter anderem Obst und Gemüse, Brot und Gebäck sowie verschiedene Frischeprodukte. Eine eigene Fleischabteilung gehört ebenfalls zur Filiale. Dort ist ein gelernter Fleischhauer vor Ort, der die Kundinnen und Kunden individuell berät. Auf dem Kundenparkplatz stehen außerdem zwei E-Ladestationen zur Verfügung. Geleitet wird die Filiale von Natascha Lepschi-Rust.

Sieben Arbeitsplätze

Mit dem neuen Standort sichert PENNY nach eigenen Angaben sieben Arbeitsplätze in St. Florian. Die Filiale ist von Montag bis Freitag jeweils von 7.15 bis 19 Uhr geöffnet. Am Samstag kannst du dort von 7.15 bis 18 Uhr einkaufen. Der Standort ist Teil des weiteren Ausbaus des PENNY-Filialnetzes in Österreich.

Fokus auf Frische

Beim neuen Standort setzt PENNY nach eigenen Angaben besonders auf Frische, einen übersichtlichen Aufbau und regionale Produkte aus Österreich. „Mit jeder neuen Filiale entwickeln wir PENNY konsequent weiter. Wir schaffen einen Ort, an dem man gerne einkauft: unkompliziert, auf die Bedürfnisse unserer Kund abgestimmt und mit einem starken Fokus auf Frische. Genau das bringen wir jetzt auch nach St. Florian“, so Niko Karras, Geschäftsführer PENNY Österreich.