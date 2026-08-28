Leukämie-Drama um Schüler (14): So kannst du Michael helfen

Michael ist erst 14 Jahre alt, ehrgeiziger Schüler und begeisterter Fußballer aus Oberösterreich. Nun hat er akute myeloische Leukämie. Seine Hoffnung: Dass sich möglichst viele Menschen typisieren lassen.

Fußball gehört seit vielen Jahren zu Michaels Leben. Der 14-Jährige trainiert täglich, arbeitet an seiner Kondition und achtet auf seine Ernährung. Auch abseits des Fußballplatzes ist er gerne aktiv. Wenn gerade kein Training ansteht, verbringt Michael Zeit mit seinen Freunden oder spielt mit ihnen Playstation. Doch nun bestimmt eine schwere Diagnose seinen Alltag: Michael hat akute myeloische Leukämie.

Michael gibt nicht auf

Wer Michael kennt, erlebt einen ehrgeizigen und zielstrebigen Schüler. Wenn er sich etwas vornimmt, bleibt er dran und zieht es durch. Für seine Freunde ist er loyal und verlässlich und auch sein manchmal schwarzer Humor gehört zu ihm. Eigenschaften, die den 14-Jährigen bisher durch Schule, Sport und Alltag begleitet haben. Jetzt steht Michael vor einer Herausforderung, die sein bisheriges Leben verändert.

Sein wichtiger Aufruf

Nach der Diagnose richtet Michael einen wichtigen Appell an andere Menschen: Sie sollen sich typisieren lassen. Denn für Menschen mit Leukämie kann eine passende Stammzellspende die entscheidende Chance auf Leben bedeuten. Deshalb kann jede zusätzliche Registrierung wichtig sein. Gesucht werden gesunde Menschen zwischen 16 und 45 Jahren, die bereit sind, sich als mögliche Stammzellspender registrieren zu lassen.

Testset für daheim

Mitmachen kannst du auch von zu Hause aus. Über „Geben für Leben“ lässt sich kostenlos ein Typisierungsset bestellen. Zusätzlich gibt es zahlreiche Typisierungsaktionen vor Ort. Wer bereits typisiert ist, muss sich nicht noch einmal registrieren lassen. Stattdessen kannst du Michaels Aufruf weitertragen und Menschen in deinem Umfeld auf die Möglichkeit der Typisierung aufmerksam machen.

Jede Typisierung zählt

Hinter dem Aufruf steht ein 14-Jähriger, dessen Alltag bisher von Fußball, Schule und Freunden geprägt war. Nun hofft Michael darauf, dass sich möglichst viele Menschen als mögliche Stammzellspender registrieren lassen. Ob daraus tatsächlich eine passende Spende entsteht, lässt sich im Vorhinein nicht sagen. Doch mit jeder Typisierung wächst die Zahl der Menschen, die für Leukämiepatienten als mögliche Spender infrage kommen.