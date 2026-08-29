15-Jähriger auf Drogen rast vor Polizei davon – dann kommt es zum Unfall

In Ried im Innkreis wollte die Polizei in der Nacht auf Samstag einen 15-jährigen Autofahrer anhalten. Der Jugendliche flüchtete - kurz darauf kam es zu einem schweren Unfall.

Der 15-Jährige flüchtete vor der Polizei und kollidierte mit einem anderen Auto.

Der 15-Jährige flüchtete vor der Polizei und kollidierte mit einem anderen Auto.

Eine AGM-Streife aus Tumeltsham wollte am Samstag, dem 29. August 2026, gegen 0.15 Uhr ein Auto im Stadtgebiet von Ried im Innkreis (Oberösterreich) anhalten. Am Steuer saß laut Landespolizeidirektion Oberösterreich ein 15-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Ried. Der Jugendliche missachtete das Anhaltezeichen, wendete sein Fahrzeug auf der Fahrbahn und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt davon. Die Polizeistreife nahm die Verfolgung auf.

Autos kollidieren

Im Bereich der Kreuzung Brucknerstraße mit der Lubergasse kam es schließlich zum Unfall. Der 15-Jährige überholte dort einen Wagen, dessen 35-jähriger Lenker aus dem Bezirk Ried bereits nach links abbiegen wollte. Die beiden Autos stießen rechtwinkelig zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge in eine Gartenanlage geschleudert.

©Freiwillige Feuerwehr Ried im Innkreis | Bei dem Unfall wurden beide Autos in eine Gartenanlage geschleudert.

35-Jähriger schwer verletzt

Die Polizeibeamten leisteten vor Ort Erste Hilfe, bis Rettung und Notarzt eintrafen. Der 35-jährige Bosnier wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Ein 16-jähriger Beifahrer im Auto des 15-Jährigen erlitt leichte Verletzungen und nahm laut Polizei keine ärztliche Hilfe in Anspruch.

Drogentest positiv

Bei der weiteren Amtshandlung stellten die Beamten beim 15-Jährigen laut Polizei Anzeichen einer Suchtgiftbeeinträchtigung fest. Ein freiwilliger Drogen-Urintest verlief positiv auf THC. Bei der klinischen Untersuchung wurde seine Fahruntauglichkeit festgestellt. Im Auto des Jugendlichen fanden die Beamten außerdem einen Grinder mit Cannabisanhaftungen und stellten diesen sicher. Der 15-Jährige wird laut Landespolizeidirektion Oberösterreich wegen mehrerer Übertretungen bei der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis und der Bezirkshauptmannschaft Ried angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.08.2026 um 09:17 Uhr aktualisiert