Fahrt endet tödlich: Zwei Männer (25, 26) sterben nach Baum-Aufprall

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Bezirk Steyr-Land sind in der Nacht auf Sonntag zwei junge Männer ums Leben gekommen. Ihr Auto kam auf der L1328 von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Bei dem schweren Unfall im Bezirk Steyr-Land kamen zwei junge Männer im Alter von 25 und 26 Jahren ums Leben.

Bei dem schweren Unfall im Bezirk Steyr-Land kamen zwei junge Männer im Alter von 25 und 26 Jahren ums Leben.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, dem 30. August 2026, gegen Mitternacht. Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land (Oberösterreich) war mit seinem Auto auf der L1328 von Ternberg in Richtung Grünburg unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß ein 25-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Steyr-Land. In einer leichten Linkskurve kam der Wagen aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab.

Gegen Baum geprallt

Nachdem das Auto von der Fahrbahn abkam, touchierte es zunächst einen Leitpflock. Anschließend fuhr der Wagen über eine Wiese. Im Bereich eines Bachbettes prallte das Fahrzeug schließlich seitlich gegen einen Baum. Beide Männer wurden durch den schweren Aufprall im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den 26-Jährigen und seinen 25-jährigen Beifahrer aus dem Fahrzeug befreien. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Für die beiden Männer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Beide verstarben noch an der Unfallstelle.

Ursache noch unklar

Warum der Wagen in der leichten Linkskurve von der Straße abkam, steht derzeit noch nicht fest. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich erklärt dazu: „Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen“.