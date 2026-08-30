17-Jähriger rast mit 168 km/h über die B3

Mit 168 km/h war ein 17-Jähriger in der Nacht auf Sonntag auf der B3 von Linz Richtung Steyregg unterwegs. Eine Polizeistreife stoppte den Probeführerscheinbesitzer - seinen Führerschein musste er abgeben.

In der Nacht auf den 30. August war ein 17-Jähriger mit seinem Auto auf der B3 unterwegs. Gegen 2.30 Uhr fuhr der Linzer in Richtung Steyregg. Dabei geriet der Probeführerscheinbesitzer ins Visier einer Polizeistreife. Die Beamten maßen seine Geschwindigkeit mit einem Laser: 168 km/h.

Polizei fuhr nach

Nach der Messung nahm die Polizeistreife die Verfolgung des Autos auf. Nach kurzer Nacheile gelang es den Beamten, den 17-Jährigen anzuhalten. Anschließend wurde der junge Lenker kontrolliert. „Eine Erklärung für die massive Geschwindigkeitsüberschreitung konnte er nicht abgeben“, hießt es vonseiten der Beamten. Die Fahrt war für den 17-Jährigen damit beendet. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. Das geschah sowohl physisch als auch digital. Zusätzlich wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Für den jungen Linzer hat die Geschwindigkeitsüberschreitung weitere Folgen. Er wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.