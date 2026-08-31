Überschlagen auf A1: Feuerwehrmann wird zufällig zum Ersthelfer

Ein mit Lebensmitteln beladener Kastenwagen kam bei Oberwang (Oberösterreich) von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ein zufällig vorbeikommender Feuerwehrmann reagierte sofort.

Ein Verkehrsunfall rief am frühen Montagmorgen, dem 31. August 2026, die Einsatzkräfte auf der A1 Westautobahn auf den Plan. Gegen 5.04 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Oberwang und Mondsee zu einer Personenrettung zwischen Oberwang und Mondsee in Fahrtrichtung Salzburg alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein mit Lebensmitteln beladener Kleintransporter von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Wagen kam abseits der Straße zum Stillstand, eine Person wurde im Fahrzeugwrack eingeklemmt.

Feuerwehrkamerad auf dem Weg zur Arbeit reagierte sofort

Glück im Unglück hatte der Verunglückte durch einen Zufall: Ein Mitglied der Feuerwehr Oberwang befand sich gerade auf dem Weg zur Arbeit, als er den Unfall beobachtete. Der Florianijünger setzte umgehend die Rettungskette in Gang und leistete bis zum Eintreffen seiner Kameraden Erste Hilfe.

Befreiung durch die Feuerwehr

Die angerückten Feuerwehren führten schließlich eine schonende Personenrettung durch. Die verletzte Person konnte aus dem Kastenwagen befreit und zur medizinischen Versorgung an das Rote Kreuz sowie den Notarzt übergeben werden. Im Anschluss unterstützten die Helfer das Abschleppunternehmen bei den Aufräumarbeiten. Während des Einsatzes kam es auf der A1 zu Verkehrsbehinderungen. Insgesamt standen die Feuerwehren Oberwang und Mondsee mit sechs Fahrzeugen und rund 50 Kräften im Einsatz. Auch das Rote Kreuz, ein Notarzt, die Polizei und ein Abschleppdienst waren vor Ort.