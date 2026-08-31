Nach tödlichem Unfall: „Ein kleiner Trost, den wir gemeinsam spenden können“

Nach dem tödlichen Unfall im Bezirk Steyr-Land, bei dem zwei junge Männer (25, 26) ums Leben kamen, ist die Trauer groß. Um den Hinterbliebenen in dieser schweren Zeit zu helfen, wurde eine Spendenaktion gestartet.

Der tragische Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag auf der L1328 zwischen Ternberg und Grünburg hinterlässt tief getroffene Angehörige und Freunde. Ein Auto war von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Für die beiden Insassen Markus (25) und Marcel (26) kam jede Hilfe zu spät. Wir haben berichtet: „Viel zu früh“: Junge FPÖ-Mitglieder kommen bei tragischem Unfall ums Leben. Nachdem die Ortsgruppe der FPÖ Sierning bereits in einem emotionalen Abschiedsbeitrag um die beiden Wegbegleiter und Mitglieder trauerte, folgt nun eine konkrete Unterstützung für die Hinterbliebenen.

Finanzielle Last von den Schultern nehmen

Über die sozialen Medien rief die Gemeinschaft zur Hilfe auf. Mit einer Spendenaktion auf der Plattform 4fund soll Geld gesammelt werden, um den Betroffenen zumindest einen Teil der finanziellen Sorgen in dieser schweren Zeit abzunehmen. „Ich denke, es ist zumindest ein kleiner Trost, den wir gemeinsam spenden können, um ihnen in dieser schweren Zeit einen Teil der finanziellen Last von den Schultern zu nehmen. Jeder Beitrag – ganz egal in welcher Höhe – ist ein Zeichen des Mitgefühls, des Zusammenhalts und der Unterstützung“, so der Aufruf. Der gesamte Erlös der Aktion kommt direkt den beiden Familien der Verstorbenen zugute. Hier kommst du zur Spendenseite.