Sekundenschlaf: Auto landet nach 7-Meter-Sturz in Bach

Ein 76-Jähriger ist im Bezirk Gmunden mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und sieben Meter tief in den Höllbach gestürzt. Der Lenker konnte sich selbst befreien und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Dienstagnachmittag auf der B153 in Mitterweißenbach im Bezirk Gmunden. Ein 76-Jähriger kam mit seinem Pkw von der Straße ab und stürzte rund sieben Meter tief in den Höllbach.

Über Leitschiene gefahren

Der Mann war gegen 13.30 Uhr von Unterach kommend in Richtung B145 unterwegs. Nach eigenen Angaben dürfte er aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Pkw fuhr auf das schräge Endstück einer Leitschiene auf, rutschte dahinter weiter und stürzte schließlich rund sieben Meter in den Höllbach. Das Fahrzeug kam in dem etwa einen Meter tiefen Bach auf der rechten Seite zum Liegen.

Lenker befreit sich selbst

Trotz des heftigen Absturzes konnte sich der 76-Jährige selbstständig aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreien. Zeugen kümmerten sich anschließend um den Verletzten. Die Rettung brachte ihn mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus.

Öl aus Unfallwrack ausgetreten

Die Feuerwehren Bad Ischl, Pfandl und Mitterweißenbach bargen das Unfallfahrzeug aus dem Bach. Da aus dem Wrack Öl austrat, errichteten die Einsatzkräfte zudem Ölsperren, um eine weitere Verunreinigung des Gewässers zu verhindern.