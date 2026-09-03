Spielende Kinder finden Leiche: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Am Ufer der Ager im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich haben spielende Kinder am Dienstagnachmittag eine tote Frau gefunden. Sie hatte mehrere Stichverletzungen.

Zu einem Leichenfund kam es am Dienstag, dem 1. September 2026, gegen 16 Uhr am Ufer der Ager im Bezirk Vöcklabruck: Spielende Kinder haben dort eine tote Frau entdeckt. Die 53-Jährige aus dem Bezirk Gmunden wies laut der Polizei mehrere Stichverletzungen auf. Aufgrund der Spurenlage gehen die Beamten von einem Tötungsdelikt aus. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen derzeit auf Hochtouren. Indes hat die Staatsanwaltschaft Wels eine Obduktion angeordnet.