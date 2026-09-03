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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Nahaufnahme von einem Absperrband der Polizei.
Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.
Bezirk Vöcklabruck
03/09/2026
Mord?

Spielende Kinder finden Leiche: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Am Ufer der Ager im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich haben spielende Kinder am Dienstagnachmittag eine tote Frau gefunden. Sie hatte mehrere Stichverletzungen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
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Zu einem Leichenfund kam es am Dienstag, dem 1. September 2026, gegen 16 Uhr am Ufer der Ager im Bezirk Vöcklabruck: Spielende Kinder haben dort eine tote Frau entdeckt. Die 53-Jährige aus dem Bezirk Gmunden wies laut der Polizei mehrere Stichverletzungen auf. Aufgrund der Spurenlage gehen die Beamten von einem Tötungsdelikt aus. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen derzeit auf Hochtouren. Indes hat die Staatsanwaltschaft Wels eine Obduktion angeordnet.

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