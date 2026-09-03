35-Jähriger beim Bogenschießen verletzt: Pfeil blieb in Hand stecken

Ein Schuss mit Folgen: Beim Bogenschießen brach ein Pfeil und ein Teil davon blieb in der Hand eines 35-Jährigen stecken.

Bei einem Unfall beim Bogenschießen wurde am Donnerstag im Bezirk Urfahr-Umgebung ein 35-jähriger Mann verletzt. Beim Spannen des Bogens brach ein Teil des Karbonpfeils und blieb in seiner Hand stecken.

Unfall in Sportanlage: Mann beim Bogenschießen verletzt

Der Mann aus dem Bezirk Kirchdorf war am 3. September 2026 in einer Sportanlage im Bezirk Urfahr-Umgebung mit Pfeil und Bogen beschäftigt. Als er den Bogen spannte und den Schuss auslösen wollte, kam es plötzlich zum Unfall: Der Pfeil barst, ein Teil des Karbonmaterials drang in seine linke Hand ein. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 35-Jährige zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus (UKH) Linz gebracht. Weitere Details zum Verletzungsgrad sind derzeit nicht bekannt.