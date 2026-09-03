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Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mann beim Bogenschießen.
Bei einem Unfall beim Bogenschießen wurde am Donnerstag im Bezirk Urfahr-Umgebung ein 35-jähriger Mann verletzt.
Urfahr-Umgebung
03/09/2026
Unfall

35-Jähriger beim Bogenschießen verletzt: Pfeil blieb in Hand stecken

Ein Schuss mit Folgen: Beim Bogenschießen brach ein Pfeil und ein Teil davon blieb in der Hand eines 35-Jährigen stecken.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)
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Bei einem Unfall beim Bogenschießen wurde am Donnerstag im Bezirk Urfahr-Umgebung ein 35-jähriger Mann verletzt. Beim Spannen des Bogens brach ein Teil des Karbonpfeils und blieb in seiner Hand stecken.

Unfall in Sportanlage: Mann beim Bogenschießen verletzt

Der Mann aus dem Bezirk Kirchdorf war am 3. September 2026 in einer Sportanlage im Bezirk Urfahr-Umgebung mit Pfeil und Bogen beschäftigt. Als er den Bogen spannte und den Schuss auslösen wollte, kam es plötzlich zum Unfall: Der Pfeil barst, ein Teil des Karbonmaterials drang in seine linke Hand ein. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 35-Jährige zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus (UKH) Linz gebracht. Weitere Details zum Verletzungsgrad sind derzeit nicht bekannt.

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